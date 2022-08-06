Гауляйтерам "не щастить": у Новій Каховці підстрелили ще одного, росЗМІ кажуть про тяжкий стан
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У тимчасово зайнятій окупантами Новій Каховці в Херсонській області підстрелили "заступника голови" окупаційної "адміністрації" Віталія Гура. Колаборанта госпіталізовано у тяжкому стані, пишуть росЗМІ, передає УНН.
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"Напад стався біля будинку, де проживав Віталій Гур, невідомі розстріляли Гура, ймовірно, з пістолета Макарова. На місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ. Сам Віталій Гур госпіталізований і перебуває у дуже тяжкому стані, вирішується питання про перевезення його до Криму", - йдеться у повідомленні.
Про це ж написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, вказавши: "Як не щастить гауляйтерам. Сьогодні підстрелили заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру".
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Колаборанта та російського ставленика володимира сальдо найімовірніше отруїли, його стан вкрай важкий.