Гауляйтерам "не везет": в Новой Каховке подстрелили еще одного, росСМИ говорят о тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Во временно занятой оккупантами Новой Каховке в Херсонской области подстрелили "замглавы" оккупационной "администрации" Виталия Гура. Коллаборант госпитализирован в тяжелом состоянии, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
"Нападение произошло возле дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, вероятно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым", - говорится в сообщении.
Об этом же написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, указав: "Как не везет гауляйтерам. Сегодня подстрелили заместителя главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталия Гуру".
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Коллаборанта и российского ставленника владимира сальдо вероятнее всего отравили, его состояние крайне тяжелое.