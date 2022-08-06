Гауляйтерам "не везет": в Новой Каховке подстрелили еще одного, росСМИ говорят о тяжелом состоянии

Детали

"Нападение произошло возле дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, вероятно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым", - говорится в сообщении.

Об этом же написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, указав: "Как не везет гауляйтерам. Сегодня подстрелили заместителя главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталия Гуру".

Дополнение

Коллаборанта и российского ставленника владимира сальдо вероятнее всего отравили, его состояние крайне тяжелое.