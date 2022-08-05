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Коллаборанта сальдо могли отравить, его состояние крайне тяжелое – СМИ

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Коллаборанта и российского ставленника владимира сальдо вероятнее всего отравили, его состояние крайне тяжелое. Об этом УНН пишет со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Baza, кровь и мочу сальдо срочно направили в токсикологию на исследование – врачи полагают, что коллаборанта отравили. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, только через пару дней.

Как пишут российские СМИ, сальдо отстранен от “должности” по состоянию здоровья.

Отмечается, что вчера сальдо переправили из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Изначально медики предполагали инфаркт, потому что у чиновника были похожие симптомы. Однако кардиограмма это не подтвердила. Его обязанности будет исполнять председатель «правительства» Херсонской области сергей елисеев.

Добавим

Как стало известно, "глава" так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области владимир сальдо находится в состоянии медикаментозной комы, и готовится к госпитализации в одну из московских больниц.

Его состояние сегодня ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. После консилиума, проведенного московскими и крымскими врачами, было принято решение срочно отправить чиновника в москву.

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