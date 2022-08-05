Колаборанта сальдо могли отруїти, його стан вкрай тяжкий – ЗМІ

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За даними Baza, кров та сечу сальдо терміново направили в токсикологію на дослідження – лікарі вважають, що колаборанта отруїли. Результати аналізів крові зможуть прояснити, чи є в його організмі якась отрута лише через пару днів.

Як пишуть російські ЗМІ, сальдо відсторонено від “посади” за станом здоров'я.

Зазначається, що вчора сальдо переправили із Херсонської області до однієї з лікарень Криму. Спочатку медики припускали інфаркт, бо чиновник мав схожі симптоми. Однак, кардіограма це не підтвердила. Його обов'язки виконуватиме голова «уряду» Херсонської області Сергій Єлісеєв.

Додамо

Як стало відомо, "глава" так званої "військово-громадянської адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо знаходиться у стані медикаментозної коми, і готується до госпіталізації до однієї з московських лікарень.

Його стан сьогодні погіршився, його підключили до апарату ШВЛ і ввели до медикаментозної коми. Після консиліуму, проведеного московськими та кримськими лікарями, було ухвалено рішення терміново відправити чиновника до москви.