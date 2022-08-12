Не допустите анонсированного палачами судилища: Украина призвала направить в Еленовку представителей ООН и Красного Креста

Детали

«Операция по спасению 2,5 тысячи защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям. Альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на «Азовстали» прежде всего тяжелораненых. Ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались», – говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе состоится до конца лета

Сообщается, что именно тяжелораненым удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 – защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. На данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

«Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В то же время мы поддерживаем связь с семьями пленных военнослужащих и выполняем обязательства по их социальной защите, говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Офисе президента Украины призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к "трибуналу"

В заявлении отмечается, что в это время российская федерация не соблюдает обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международных норм и правил ведения войны. Учитывая этот вопрос обмена пленными, сложный и чувствительный.

Отмечается, что со своей стороны Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с украинскими партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые совершает враг с находящимися в плену украинскими военными.

Цитата

«Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, в которых удерживают украинских военнопленных, прежде всего – Еленовку», - отмечают в заявлении.