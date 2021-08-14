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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Не дошел до перехода: в Киевской области мужчина погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу

Не дошел до перехода: в Киевской области мужчина погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу

Киев  •  УНН

 • 29925 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киевской области мужчина погиб под колесами авто, когда пытался перебежать дорогу в запрещенном месте. Трагедия произошла на Житомирской трассе. Погибшего буквально разорвало под колесами авто, сообщает УНН.

Детали

ЧП произошло на Житомирской трассе возле села Гуровщина Бучанского района. 38-летний мужчина возвращался из магазина и решил сократить себе путь, перебежав через дорогу со скоростными полосами, несмотря на то, что в 20 метрах от него находился пешеходный мост. В момент, когда человек побежал через дорогу, его сбил красный Dodge.

Скорость машины была настолько высокой, что мужчину затянуло в моторный отсек, и протянуло еще метров двести, пока машина наконец не остановилась. В результате столкновения мужчина получил очень сильные травмы головы, туловища, также ему оторвало ногу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия лишь констатировали смерть.

Известно, что погибший приехал в Киев на заработки. После его смерти на руках жены осталось трое малолетних дочерей. Также известно, что меньше чем за год это вторая смерть в ДТП в этой семье - ранее погиб брат этого мужчины. Все это рассказали родственники и знакомые погибшего, которые также заявили, что водитель Dodge находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Люди перекрыли дорогу и пытались не дать увезти водителя в медицинское учреждение.

По сообщениям правоохранителей, находившихся на месте происшествия, водитель прошел тест на драгере, что показал отсутствие в его крови алкоголя.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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