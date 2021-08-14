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Не дійшов до переходу: на Київщині чоловік загинув під колесами авто, вирішивши перебігти дорогу

Київ • УНН

 • 29931 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Київській області чоловік загинув під колесами авто, коли намагався перебігти дорогу у забороненому місці. Трагедія сталася на Житомирській трасі. Загиблого буквально пошматувало під колесами авто, повідомляє УНН.

Деталі

Подія сталася на Житомирській трасі неподалік села Гурівщина Бучанського району. 38-річний чоловік повертався з магазину та вирішив скоротити собі шлях, перебігши через дорогу зі швидкісними смугами, попри те, що в 20 метра від нього був розташований пішохідний міст. В момент коли чоловік побіг через дорогу, його збив червоний Dodge.

Швидкість автівки була настільки високою, що чоловіка затягло у моторний відсік, та протягнуло ще метрів двісті, поки автівка нарешті не зупинилася. В наслідок зіткнення чоловік отримав дуже сильні травми голови, тулубу, також йому відірвало ногу. Отримані травми виявилися несумісні із життям. Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть.

Відомо, що загиблий приїхав до Києва на заробітки. Після його смерті на руках дружини залишилося троє малолітніх доньок. Також відомо, що менше ніж за рік це друга смерть в ДТП в цій родині – раніше загинув брат цього чоловіка. Все це розповіли родичі та знайомі загиблого, які також заявили, що водій Dodge перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння. Люди перекрили дорогу та намагалися не дати відвести водія до медичного закладу.

За повідомленнями правоохоронців, які перебували на місці події, водій пройшов тест на драгері, що показав відсутність у його крові алкоголю.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

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