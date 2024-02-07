Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  209000 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205710 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237264 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246836 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204223 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  187980 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284472 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новости по теме

Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

В банковском приложении Monobank появилась новая функция "Боевые", которая позволяет пользователям делать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины при оплате счетов в кафе и ресторанах.

Общество •   •  14889 просмотра
Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей СУ-30СМ пролетели вблизи Аляски.

Новости Мира •   •  9279 просмотра
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски

Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.

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Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп

пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Пять человек погибли и 48 получили ранения в результате ракетных ударов по Киеву, Николаеву и Харькову.

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пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП

Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7, чтобы обсудить сотрудничество против россии и шаги для демократического развития Украины и свободы слова.

Политика •   •  9667 просмотра
Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info

Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.

Война •   •  13082 просмотра
Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации

В этом месяце министр обороны Ллойд Остин даст показания перед Комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил относительно своего решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности.

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Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.

Война •   •  13264 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ

"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии

Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.

Война •   •  13428 просмотра
"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии

Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ

Австрийские суды отклонили запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, сославшись на продолжающуюся войну, которая делает передачу невозможной.

Криминал и ЧП •   •  12817 просмотра
Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ