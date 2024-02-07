Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах

В банковском приложении "Monobank" появилась новая функция - "Боевые", которая позволит донатить на ВСУ при посещении кафе и ресторанов. Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский, передает УНН.

Детали

По его словам, украинцы ежемесячно оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Гороховский подчеркнул, что это было бы невозможно без Сил обороны, поэтому теперь в Monobank можно поблагодарить и ВСУ.

Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и Боевые. Поэтому отныне, при оплате счета по QR-коду в заведениях, которые активируют наш новый сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где вы сможете отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды армии - рассказал соучредитель Monobank

Дополнение

По словам Гороховского, каждое заведение может добавить свою банку и боевые пойдут тем подразделениям или военным, которым оно помогает.

Он также пояснил, что подключение чаевых владельцам заведения следует обратиться к своему аккаунт-менеджеру.

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