Не чайові, а "Бойові": у monobank з'явилась функція для донату на ЗСУ під час оплати рахунку в кафе та ресторанах

У банковому додатку "Monobank" з'явилась нова функція - "Бойові", яка дозволить донатити на ЗСУ при відвідуванні кафе та ресторанів. Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський, передає УНН.

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За його словами, українців щомісяця залишають понад 100 мільйонів гривень чайових як подяку в кафе та ресторанах. Гороховський підкреслив, що це було б неможливо без Сил оборони, тож відтепер у Monobank можна подякувати і ЗСУ.

Ми хочемо стати першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і Бойові. Тому віднині, при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують наш новий сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де ви зможете віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська