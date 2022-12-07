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Не будем ввязываться в эту войну: премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Не будем ввязываться в эту войну: премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Киев • УНН

 • 1042228 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что военные поставки в Украину исключены – это принципиальная позиция правительства, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Цитата

«Относительно военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция», – сказал премьер-министр.

Добавим

О том, что украинская сторона несколько раз обращалась к Тбилиси после начала российского вторжения в феврале с просьбой помочь с вооружениями и боеприпасами, накануне сообщил на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Гарибашвили заявил, что правительство Грузии уже много сделало для помощи Украине в виде гуманитарной помощи, и это будет продолжено.

По словам премьера, в Украину были отправлены большие объемы гуманитарной помощи, как от правительства, так и от населения, также Грузия принимает украинских беженцев и организованное обучение на украинском языке.

"Что касается другой дополнительной гуманитарной помощи, мы ее еще раз рассмотрим, найдем способ помочь и, конечно, продолжим эту помощь", - сказал Гарибашвили.

Ранее

Глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе прокомментировал заявление временного поверенного по делам Украины в Тбилиси Андрея Касьянова. По словам Мдинарадзе, Киев стремится к тому, чтобы "Грузия выступала в войне как сторона".

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