Голова правлячої партії Грузії заявив, що Тбілісі "не може і не буде" надавати Україні військову допомогу

Раніше Касьянов заявив про те, що незважаючи на численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів до України, відповіді від уряду Грузії отримано не було.

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"Касьянов говорив на багато тем, все було другорядне, і відверто кажучи, це було спрямовано на те, щоб нашкодити уряду Грузії. Вони хочуть, і Касьянов прямо сказав про це, щоб Грузія виступила стороною військового конфлікту або війни. Ставати стороною в окупаційній війні росії не на користь Грузії, ми підтримуватимемо мир.

Коли представник країни каже, що Грузія має постачати в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що вони об'єктивно не мають особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння чи військової техніки з Грузії. Посилання, яке озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті, решта того, що він говорив, являло собою дрібні меседжі, що ганьблять", - сказав Мдінарадзе.

При цьому він зазначив, що Грузія надає Україні "беззастережну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей", а військову допомогу надавати "не може і не буде".