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Голова правлячої партії Грузії заявив, що Тбілісі "не може і не буде" надавати Україні військову допомогу

Голова правлячої партії Грузії заявив, що Тбілісі "не може і не буде" надавати Україні військову допомогу

Київ • УНН

 • 2303098 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова. За словами Мдінарадзе, Київ прагне того, щоб "Грузія виступала у війні як сторона", інформує УНН з посиланням на "Грузия Online".

Раніше Касьянов заявив про те, що незважаючи на численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів до України, відповіді від уряду Грузії отримано не було.

Цитата

"Касьянов говорив на багато тем, все було другорядне, і відверто кажучи, це було спрямовано на те, щоб нашкодити уряду Грузії. Вони хочуть, і Касьянов прямо сказав про це, щоб Грузія виступила стороною військового конфлікту або війни. Ставати стороною в окупаційній війні росії не на користь Грузії, ми підтримуватимемо мир.

Коли представник країни каже, що Грузія має постачати в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що вони об'єктивно не мають особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння чи військової техніки з Грузії. Посилання, яке озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті, решта того, що він говорив, являло собою дрібні меседжі, що ганьблять", - сказав Мдінарадзе.

При цьому він зазначив, що Грузія надає Україні "беззастережну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей", а військову допомогу надавати "не може і не буде".

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