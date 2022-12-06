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Глава правящей партии Грузии заявил, что Тбилиси "не может и не будет" оказывать Украине военную помощь

Киев • УНН

 • 2303095 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе прокомментировал заявление временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова. По словам Мдинарадзе, Киев стремится к тому, чтобы "Грузия выступала в войне как сторона", информирует УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Ранее Касьянов заявил о том, что, несмотря на многочисленные запросы по поставкам оружия и боеприпасов в Украину, ответы от правительства Грузии получены не были.

Цитата

"Касьянов говорил на многие темы, все было второстепенно, и откровенно говоря, это было направлено на то, чтобы навредить правительству Грузии. Они хотят, и Касьянов прямо сказал об этом, чтобы Грузия выступила стороной военного конфликта или войны. Становиться стороной в оккупационной войне россии не в пользу Грузии, мы будем поддерживать мир.

Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий по поставкам специального вооружения или военной техники из Грузии. Послание, которое озвучил этот человек, состоит в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте, остальное, что он говорил, представляло собой порочащие мелкие месседжи", - сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что Грузия оказывает Украине "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей", а военную помощь оказывать "не может и не будет".

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