Глава правящей партии Грузии заявил, что Тбилиси "не может и не будет" оказывать Украине военную помощь

Ранее Касьянов заявил о том, что, несмотря на многочисленные запросы по поставкам оружия и боеприпасов в Украину, ответы от правительства Грузии получены не были.

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"Касьянов говорил на многие темы, все было второстепенно, и откровенно говоря, это было направлено на то, чтобы навредить правительству Грузии. Они хотят, и Касьянов прямо сказал об этом, чтобы Грузия выступила стороной военного конфликта или войны. Становиться стороной в оккупационной войне россии не в пользу Грузии, мы будем поддерживать мир.

Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий по поставкам специального вооружения или военной техники из Грузии. Послание, которое озвучил этот человек, состоит в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте, остальное, что он говорил, представляло собой порочащие мелкие месседжи", - сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что Грузия оказывает Украине "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей", а военную помощь оказывать "не может и не будет".