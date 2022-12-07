Не будемо вплутуватись у цю війну: прем'єр Грузії виключив військову допомогу Україні

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«Щодо військової допомоги ми чітко і недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми, як держава, ніколи не будемо вплутуватись в цю війну. Це наша чітка позиція», - сказав прем'єр-міністр.

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Про те, що українська сторона кілька разів зверталася до Тбілісі після початку російського вторгнення у лютому з проханням допомогти із озброєннями та боєприпасами, напередодні повідомив на брифінгу тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

Гарібашвілі заявив, що уряд Грузії вже багато зробив для допомоги Україні у вигляді гуманітарної допомоги, і це буде продовжено.

За словами прем'єра, в Україну було відправлено великі обсяги гуманітарної допомоги, як від уряду, так і від населення, також Грузія приймає українських біженців та організоване навчання українською мовою.

"Що стосується іншої додаткової гуманітарної допомоги, ми її ще раз розглянемо, знайдемо спосіб допомогти і, звичайно ж, продовжимо цю допомогу", - сказав Гарібашвілі.

Раніше

Голова парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова. За словами Мдінарадзе, Київ прагне того, щоб "Грузія виступала у війні як сторона".