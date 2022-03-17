НБУ обратился к китайским платежным системам с призывом выйти с рынка рф

Цитата

"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на его плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение россии на мирную Украину, мы просим Вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в рф", - призвал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Детали

НБУ призывает платежные системы, в частности, прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории рф, так и выпущенных банками из рф за ее пределами.

Напомним

Ряд международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard, American Express, JCB и PayPal уже высказали свою принципиальную позицию в поддержку Украины и публично объявили о прекращении сотрудничества с банками в рф.

Ранее Министерство экономики Украины указывало, что совместно с правительствами других стран ищут способы передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка рф объемом 415 млрд долл. для возмещения ущерба, нанесенного военными россии.