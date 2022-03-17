НБУ звернувся до китайських платіжних систем із закликом вийти з ринку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку рф. Про це у четвер повідомила пресслужба НБУ, пише УНН.
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"Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в рф", – закликав голова Нацбанку Кирило Шевченко.
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НБУ закликає платіжні системи, зокрема, припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території рф, так і випущених банками з рф за її межами.
Нагадаємо
Низка міжнародних платіжних систем, таких як Visa, Mastercard, American Express, JCB та PayPal, уже висловили свою принципову позицію на підтримку Україні та публічно оголосили про припинення співпраці з банками в рф.
Раніше Міністерство економіки України вказувало, що спільно з урядами інших країн шукають способи передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку рф обсягом 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими росії.