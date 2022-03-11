Захід арештував 415 млрд дол. золотовалютних резервів РФ. Шукають, як передати гроші Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство економіки України спільно з урядами інших країн шукають способи передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ обсягом 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими Росії. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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“Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ на суму 415 млрд доларів. По суті цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити ці прямі єдиноразові втрати. Ми розрахуємо на те, що незабаром спільно з урядами партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію”, - розповів Кудін.
Деталі
За його словами, Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ.
Він зазначив, що репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.
Доповнення
Російська Федерація вже завдала українській інфраструктурі збитків на 119 млрд дол.