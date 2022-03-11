Захід арештував 415 млрд дол. золотовалютних резервів РФ. Шукають, як передати гроші Україні

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 5250 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 21645 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 32219 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 73607 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 136845 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 160196 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208516 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199397 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186500 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157658 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 62207 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 65593 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 58883 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 62032 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 59598 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 37189 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 30123 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 218564 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 343028 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 600369 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 64995 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 105252 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 132000 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 154208 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 167214 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Захід арештував 415 млрд дол. золотовалютних резервів РФ. Шукають, як передати гроші Україні

Захід арештував 415 млрд дол. золотовалютних резервів РФ. Шукають, як передати гроші Україні

Київ • УНН

 • 127582 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство економіки України спільно з урядами інших країн шукають способи передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ обсягом 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими Росії. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку РФ на суму 415 млрд доларів. По суті цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити ці прямі єдиноразові втрати. Ми розрахуємо на те, що незабаром спільно з урядами партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію”, - розповів Кудін.

Деталі

За його словами, Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ.

Він зазначив, що репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.

Доповнення

Російська Федерація вже завдала українській інфраструктурі збитків на 119 млрд дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07