Запад арестовал 415 млрд долл. золотовалютных резервов РФ. Ищут, как передать деньги Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство экономики Украины совместно с правительствами других стран ищут способы передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ в размере 415 млрд долл. для возмещения ущерба, нанесенного военными России. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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“Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. По сути этой суммы почти достаточно для того, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитаем на то, что вскоре совместно с правительствами партнерами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию”, - рассказал Кудин.
Детали
По его словам, Россия должна выплатить репарации Украине после капитуляции РФ.
Он отметил, что репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.
Дополнения
Российская Федерация уже нанесла украинской инфраструктуре ущерб на 119 млрд долл.