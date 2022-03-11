Запад арестовал 415 млрд долл. золотовалютных резервов РФ. Ищут, как передать деньги Украине

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“Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму 415 млрд долларов. По сути этой суммы почти достаточно для того, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитаем на то, что вскоре совместно с правительствами партнерами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом эти деньги могут поступить Украине на дальнейшее восстановление и компенсацию”, - рассказал Кудин.

Детали

По его словам, Россия должна выплатить репарации Украине после капитуляции РФ.

Он отметил, что репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Дополнения

Российская Федерация уже нанесла украинской инфраструктуре ущерб на 119 млрд долл.