НБУ: рост ВВП в 2018 году ускорится до 3,2%, в 2019-м - до 4%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорится до 3,2%, в 2019 году - до 4,0%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины, передает УНН.
"В 2017 году рост экономики замедлится до 1,9%. Ухудшение прогноза обусловлено ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях, приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях", - говорится в сообщении.
Указано, что в частности это коснется металлургии, добывающей промышленности, производства кокса и электроэнергетики. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой, отметили в НБУ.
"В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно. Состояние экономики будут определять относительно высокие темпы роста потребительского и инвестиционного спроса. Этот спрос будет стимулировать и рост импорта товаров и услуг. В то же время, это будет компенсировано постепенным наращиванием экспортного потенциала в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении.
Напомним, в НБУ прокомментировали прошлогодний рост экономики.