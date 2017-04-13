НБУ: рост ВВП в 2018 году ускорится до 3,2%, в 2019-м - до 4%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53536 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119333 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118271 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113505 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104921 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НБУ: рост ВВП в 2018 году ускорится до 3,2%, в 2019-м - до 4%

НБУ: рост ВВП в 2018 году ускорится до 3,2%, в 2019-м - до 4%

Киев  •  УНН

 • 12481 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорится до 3,2%, в 2019 году - до 4,0%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины, передает УНН.

"В 2017 году рост экономики замедлится до 1,9%. Ухудшение прогноза обусловлено ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях, приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях", - говорится в сообщении.

Указано, что в частности это коснется металлургии, добывающей промышленности, производства кокса и электроэнергетики. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой, отметили в НБУ.

"В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно. Состояние экономики будут определять относительно высокие темпы роста потребительского и инвестиционного спроса. Этот спрос будет стимулировать и рост импорта товаров и услуг. В то же время, это будет компенсировано постепенным наращиванием экспортного потенциала в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ прокомментировали прошлогодний рост экономики.

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