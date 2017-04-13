НБУ: зростання ВВП у 2018 році прискориться до 3,2%, у 2019-му - до 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У 2018 році зростання реального ВВП України прискориться до 3,2%, у 2019 році - до 4,0%. Такий прогноз дав Національний банк України, передає УНН.
"У 2017 році зростання економіки уповільниться до 1,9%. Погіршення прогнозу зумовлено очікуванням, що блокада на сході країни та втрата виробничих потужностей на підприємствах, що розташовані на непідконтрольних територіях, призведуть до падіння промислового виробництва в окремих галузях", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зокрема це торкнеться металургії, видобувної промисловості, виробництва коксу та електроенергетики. Частково негативний ефект буде компенсований більш сприятливою зовнішньою кон’юнктурою, зазначили у НБУ.
"У 2018-2019 роках зростання реального ВВП прискориться до 3,2% та 4,0% відповідно. Стан економіки визначатимуть відносно високі темпи зростання споживчого та інвестиційного попиту. Цей попит стимулюватиме і зростання імпорту товарів і послуг. Водночас, це буде компенсовано поступовим нарощенням експортного потенціалу у 2018-2019 роках", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у НБУ прокоментували минулорічне зростання економіки.