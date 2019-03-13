НБУ снизил тарифы на операции с гособлигациями
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Национальный банк Украины осуществил ежегодный пересмотр цен на депозитарные услуги и снизил стоимость обслуживания расчетов в ценных бумагах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
В Нацбанке сообщили, что стоимость обслуживания расчетов в ценных бумагах, номинированных в гривне, которые осуществляются в рамках одной депозитарного учреждения, будет снижена с 300 грн до 50 грн за одну проведенную операцию.
Кроме этого, вместо единого тарифа (150 грн) на операции по сопровождению погашения или выплаты дохода по ценным бумагам вводится гибкая тарификация: 50 грн - для сумм до 500 тыс. грн, 150 грн - для сумм от 500 тыс. до 50 млн грн, 500 грн - для сумм свыше 50 млн грн.
Также Национальный банк привел к обоснованному уровню тарифы на обслуживание операций с облигациями внешнего государственного займа (ОВГЗ) Украины на локальном рынке как результат изменения некоторых тарифов депозитарием-корреспондентом.
Сообщается, что новые тарифы вступят в силу 22 марта 2019.
Напомним, НБУ рекомендует банкам усилить надзор за операциями с "грязными" деньгами.