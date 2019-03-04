НБУ рекомендує банкам посилити нагляд за операціями з “брудними” коштами

“Національний банк рекомендує банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі — ОВДП), номінованими в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію „брудних“ коштів. Відповідні рекомендації були надані в листі Національного банку, направленому банкам 4 березня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

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Йдеться про так звані циклічні операції, особливістю проведення яких є купівля юридичними особами за вищою ціною та продаж за нижчою (тобто зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом упродовж короткого проміжку часу, зокрема одного робочого дня.

“Така схема отримання інвестиційного прибутку використовується клієнтами банків, зокрема, українськими публічними діячами, близькими та пов’язаними з ними особами з метою штучного формування доходів та подальшої їх легалізації під час декларування”, — пояснили у регуляторі.

Індикаторами ризиковості таких операцій є відсутність економічного сенсу, купівля цінних паперів на занадто короткий термін, циклічність транзакцій, пов’язаність учасників і наявність у них, з-поміж іншого, ознак фіктивності, а також отримання однією стороною регулярних збитків, а іншою — регулярних прибутків, розмір яких суттєво перевищує суму інвестицій.

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“У разі виявлення операцій, спрямованих на легалізацію „брудних“ коштів, банки мають застосовувати до своїх клієнтів заходи, передбачені статтею 10 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“, тобто відмовлятися від проведення таких транзакцій і обслуговування клієнта, а також повідомляти про ці випадки уповноважені державні органи”, — додали у Нацбанку.

Посилення фінансового моніторингу з метою виявлення таких схем не повинно створювати перешкоди для легальних операцій бізнесу та населення з придбання ОВДП і довгострокового інвестування з метою отримання прибутків.

“Національний банк також повідомив банкам, що в описаних схемах фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП беруть участь професійні учасники фондового ринку, які неналежно виконують обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Національний банк не здійснює нагляд за цими фінансовими посередниками, тому інформація про виявлені схеми буде направлена регулятору цього ринку — Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку”, — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, у лютому 2019 року на світових товарних і фінансових ринках продовжували переважати позитивні новини про перебіг торговельних переговорів між США та Китаєм. У результаті світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася, а світові фондові індекси зросли.