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НБУ рекомендует банкам усилить надзор за операциями с "грязными" средствами

НБУ рекомендует банкам усилить надзор за операциями с "грязными" средствами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальный банк Украины рекомендует банкам уделять больше внимания мониторинга финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк рекомендует банкам уделять больше внимания мониторинга финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа (далее - ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег. Соответствующие рекомендации были предоставлены в письме Национального банка, направленном банкам 4 марта 2019", - говорится в сообщении.

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Речь идет о так называемых циклические операции, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низкой (то есть с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

"Такая схема получения инвестиционной прибыли используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования", - пояснили в регуляторе.

Индикаторами рискованности таких операций является отсутствие экономического смысла, покупка ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие в них, среди прочего, признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой - регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.

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"В случае выявления операций, направленных на легализацию "грязных" денег, банки должны применять к своим клиентам меры, предусмотренные статьей 10 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", то есть отказываться от проведения таких транзакций и обслуживание клиента, а также сообщать об этих случаях уполномоченные государственные органы", - добавили в Нацбанке.

Усиление финансового мониторинга с целью выявления схем не должно создавать препятствия для легальных операций бизнеса и населения по приобретению ОВГЗ и долгосрочного инвестирования с целью получения прибыли.

"Национальный банк также сообщил банкам, что в описанных схемах финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ участвуют профессиональные участники фондового рынка, ненадлежаще исполняют обязанности субъектов первичного финансового мониторинга. Национальный банк не осуществляет надзор за этими финансовыми посредниками, поэтому информация о выявленных схемы будет направлена регулятору этого рынка - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в феврале 2019 на мировых товарных и финансовых рынках продолжали преобладать положительные новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась, а мировые фондовые индексы выросли.

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