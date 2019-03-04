НБУ: цінова кон'юнктура для українських експортерів поліпшилася

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У лютому 2019 року на світових товарних і фінансових ринках продовжували переважати позитивні новини про перебіг торговельних переговорів між США та Китаєм. У результаті світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася, а світові фондові індекси зросли. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.

"Світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася завдяки зростанню цін на сталь та залізну руду", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, рівень індексу світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) на 2019-2021 роки дещо знижено у порівнянні з попереднім прогнозом.

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