НБУ: цінова кон'юнктура для українських експортерів поліпшилася

КИЇВ. 4 березня. УНН. У лютому 2019 року на світових товарних і фінансових ринках продовжували переважати позитивні новини про перебіг торговельних переговорів між США та Китаєм. У результаті світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася, а світові фондові індекси зросли. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.