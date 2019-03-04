НБУ: ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В феврале 2019 года на мировых товарных и финансовых рынках продолжали преобладать положительные новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась, а мировые фондовые индексы выросли. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась благодаря росту цен на сталь и железную руду", - говорится в обзоре.
Напомним, уровень индекса мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРИ) на 2019-2021 годы несколько снижен по сравнению с предыдущим прогнозом.