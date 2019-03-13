НБУ знизив тарифи на операції з держоблігаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Національний банк України здійснив щорічний перегляд цін на депозитарні послуги та знизив вартість обслуговування розрахунків у цінних паперах. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
У Нацбанку повідомили, що вартість обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у гривні, які здійснюються у межах однієї депозитарної установи, буде знижена з 300 грн до 50 грн за одну проведену операцію.
Окрім цього, замість єдиного тарифу (150 грн) на операції з супроводу погашення чи виплати доходу за цінними паперами запроваджується гнучка тарифікація: 50 грн – для сум до 500 тис грн, 150 грн – для сум від 500 тис до 50 млнгрн, 500 грн – для сум понад 50 млн грн.
Також Національний банк привів до обґрунтованого рівня тарифи на обслуговування операцій з облігаціями зовнішньої державної позики України (ОЗДП) на локальному ринку як результат зміни деяких тарифів депозитарієм-кореспондентом.
Повідомляється, що нові тарифи наберуть чинності 22 березня 2019 року.
Нагадаємо, НБУ рекомендує банкам посилити нагляд за операціями з "брудними" коштами.