НБУ снизил справочный курс доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Справочное значение курса доллара на 7 февраля составило 26,95 гривен за доллар, передает УНН со ссылкой на данные, обнародованы на сайте Национального банка Украины.
Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара по состоянию на 12:00 составлял 26,9591 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 6 февраля (26,9622 гривен за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциям по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Ранее УНН сообщал, что фицийний курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар.