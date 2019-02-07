Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На 6 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 лютого встановлені на такому рівні:
26.964088 грн за долар;
30.722882 грн за євро;
0.410610 грн за російський рубль;
34.964017 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 лютого курс усіх валют — знизився.