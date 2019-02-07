Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На 6 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 февраля установлены на таком уровне:
26.964088 грн за доллар;
30.722882 грн за евро;
0.410610 грн за российский рубль;
34.964017 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 февраля курс всех валют — снизился.