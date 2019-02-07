НБУ знизив довідковий курс долара
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Довідкове значення курсу долара на 7 лютого становило 26,95 гривень за долар, передає УНН з посиланням на дані оприлюднені на сайті Національного банку України.
Опублікований Нацбанком довідковий курс долара станом на 12:00 становив 26,9591 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 6 лютого (26,9622 гривень за долар).
Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.
Раніше УНН повідомляв, що фіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар.