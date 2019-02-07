НБУ знизив довідковий курс долара

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара станом на 12:00 становив 26,9591 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 6 лютого (26,9622 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Раніше УНН повідомляв, що фіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар.