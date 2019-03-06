НБУ изменил требования к электронной подписи банков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальный банк Украины улучшил условия применения банками электронной подписи и электронной печати. Об этом УНН сообщает со ссылкой пресс-службу НБУ.
"Национальный банк улучшил условия применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок", - сообщили в регуляторе.
В частности, нововведениями:
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- уточнено виды электронной подписи и электронной печати, применяемых в банковской системе Украины;
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- конкретизированы требования по применению каждого из видов электронной подписи и электронной печати;
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- установлены требования по созданию и хранению электронных документов в банковской системе.
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Соответствующие нормы содержит новая редакция Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины, утвержденная постановлением №42 правления НБУ от 25 февраля 2019 года. Этот документ разработан в связи с вступлением в силу закона "Об электронных доверительных услугах".
В НБУ отметили, что применение безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг позволяет достичь существенного уменьшения непроизводительных расходов и повышения эффективности выполнения банковских операций и качества обслуживания клиентов.
Напомним, НБУ предложил изменения в лицензировании банков.