НБУ змінив вимоги до електронного підпису банків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Національний банк України поліпшив умови застосування банками електронного підпису й електронної печатки. Про це УНН повідомляє з посиланням прес-службу НБУ.
"Національний банк поліпшив умови застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів", - повідомили у регуляторі.
Зокрема, нововведеннями:
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- уточнено види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються у банківській системі України;
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- конкретизовано вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
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- встановлено вимоги щодо створення та зберігання електронних документів у банківській системі.
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Відповідні норми містить нова редакція Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затверджена постановою №42 правління НБУ від 25 лютого 2019 року. Цей документ розроблено у зв’язку з набранням чинності закону "Про електронні довірчі послуги".
У НБУ вказали, що застосування безпаперових технологій під час надання банківських послуг дає змогу досягти суттєвого зменшення непродуктивних витрат та підвищення ефективності виконання банківських операцій і якості обслуговування клієнтів.
Нагадаємо, НБУ запропонував зміни до ліцензування банків.