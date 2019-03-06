НБУ запропонував зміни до ліцензування банків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Національний банк України запропонував на обговорення зміни в Положення про ліцензування банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України планує привести норми Положення про ліцензування банків у відповідність до Закону України "Про валюту і валютні операції" та вдосконалити окремі процедури ліцензування банків", - вказали у регуляторі.
Нацбанк розробив відповідний проект постанови "Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків".
Проектом вносяться такі зміни до Положення про ліцензування банків:
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- виключено з Положення норми щодо генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
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- уточнено порядок розрахунку власних коштів фізичних осіб;
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- уточнено перелік інформації, яку щорічно мають подавати власники істотної участі;
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- визначено випадки зупинення розгляду документів про погодження керівників банку;
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- визначено форму бланку банківської ліцензії.
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Нагадаємо, НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях.