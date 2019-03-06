НБУ предложил изменения к лицензированию банков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальный банк Украины предложил на обсуждение изменения в Положение о лицензировании банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины планирует привести нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовать отдельные процедуры лицензирования банков", - указали в регуляторе.
Нацбанк разработал соответствующий проект постановления "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков".
Проектом вносятся следующие изменения в Положение о лицензировании банков:
-
- исключены из Положения нормы относительно генеральных лицензий на осуществление валютных операций;
-
- уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;
-
- уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;
-
- определены случаи приостановления рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;
-
- определена форма бланка банковской лицензии.
-
Напомним, НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях.