НБУ предложил изменения к лицензированию банков

"Национальный банк Украины планирует привести нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовать отдельные процедуры лицензирования банков", - указали в регуляторе.

Нацбанк разработал соответствующий проект постановления "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков".

Проектом вносятся следующие изменения в Положение о лицензировании банков:



исключены из Положения нормы относительно генеральных лицензий на осуществление валютных операций;



уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;



уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;



определены случаи приостановления рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;



определена форма бланка банковской лицензии.



Напомним, НБУ назвал приоритеты в дальнейших валютных послаблениях.