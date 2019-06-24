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НБУ изменил подходы к определению системно важных банков

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел подходы к определению системно важных банков. Перечень таких банков НБУ обнародует в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ изменил подходы к определению системно важных банков

"Национальный банк пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик", - указали в НБУ.

Обновленная методология, как сообщается, обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений:

  • На первом этапе системно важные банки определяются по девяти индикаторам, характеризующими размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей.
  • На втором этапе применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, гарантируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Указано, что Нацбанком для системно важных банков Украины установлены специальные (усиленные) значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).

Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 года они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.

Также, для системно важных банков законодательством предусмотрена разработка плана восстановления деятельности банка в соответствии с требованиями, которые будут в ближайшее время установлены Нацбанком.

Поддержка ликвидности таких банков будет осуществляться НБУ на общих основаниях.

"Перечень системно важных банков, определенных по обновленной методике, Национальный банк обнародует в ближайшее время. Они должны начать выполнение усиленных требований по отдельным нормативам с 1 января 2020 года", - сообщили в регуляторе.

Согласно предварительной методологии, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк, напомнили в НБУ.

Напомним, в мае НБУ начал стресс-тестирование 29 банков.

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