НБУ изменил подходы к определению системно важных банков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Национальный банк Украины пересмотрел подходы к определению системно важных банков. Перечень таких банков НБУ обнародует в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик", - указали в НБУ.
Обновленная методология, как сообщается, обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений:
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- На первом этапе системно важные банки определяются по девяти индикаторам, характеризующими размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей.
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- На втором этапе применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, гарантируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
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Указано, что Нацбанком для системно важных банков Украины установлены специальные (усиленные) значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).
Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 года они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.
Также, для системно важных банков законодательством предусмотрена разработка плана восстановления деятельности банка в соответствии с требованиями, которые будут в ближайшее время установлены Нацбанком.
Поддержка ликвидности таких банков будет осуществляться НБУ на общих основаниях.
"Перечень системно важных банков, определенных по обновленной методике, Национальный банк обнародует в ближайшее время. Они должны начать выполнение усиленных требований по отдельным нормативам с 1 января 2020 года", - сообщили в регуляторе.
Согласно предварительной методологии, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк, напомнили в НБУ.
Напомним, в мае НБУ начал стресс-тестирование 29 банков.