НБУ змінив підходи до визначення системно важливих банків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Національний банк України переглянув підходи до визначення системно важливих банків. Перелік таких банків НБУ оприлюднить найближчим часом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.
"Національний банк переглянув методологію визначення системно важливих банків з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA – European Banking Authority) та міжнародних практик", - вказали у НБУ.
Оновлена методологія, як повідомляється, забезпечує точніше відображення значимості системно важливих банків для фінансового ринку, а також передбачає розширення переліку індикаторів системних банків та двоетапний процес визначення таких установ:
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- На першому етапі системно важливі банки визначаються за дев’ятьма індикаторами, що характеризують розмір активів банку, напрями діяльності та ступінь його фінансових взаємозв’язків.
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- На другому етапі застосовується один індикатор, який характеризує рівень концентрації в окремих банках вкладів населення, що гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
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Вказано, що Нацбанком для системно важливих банків України встановлені спеціальні (посилені) значення нормативу миттєвої ліквідності (не менше 30%) та нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 20%).
Для них також встановлюються підвищені вимоги до капіталу: починаючи з 2021 року вони зобов’язані забезпечити формування буферу системної важливості розміром до 2% залежно від ступеня системної важливості таких банків.
Також, для системно важливих банків законодавством передбачено розроблення плану відновлення діяльності банку згідно з вимогами, які будуть найближчим часом встановлені Нацбанком.
Підтримка ліквідності таких банків здійснюватиметься НБУ на загальних засадах.
"Перелік системно важливих банків, визначених за оновленою методикою, Національний банк оприлюднить найближчим часом. Вони мають розпочати виконання посилених вимог за окремими нормативами з 1 січня 2020 року", - повідомили у регуляторі.
Відповідно до попередньої методології, з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк, нагадали у НБУ.
Нагадаємо, у травні НБУ почав стрес-тестування 29 банків.