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НБУ почав стрес-тестування 29 банків

НБУ почав стрес-тестування 29 банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Національний банк розпочав стрес-тестування 29 банків. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.

"Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків – опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом. Також розпочато стрес-тестування 29 банків. За попередніми оцінками, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком", - повідомили в НБУ.

Також повідомляється, що до кінця 2019 року банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%. Він стане обов’язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли розпочнеться перший етап запровадження буфера консервації капіталу. Надалі розмір буфера щороку поетапно збільшуватиметься, поки не досягне 2,5% від 01 січня 2023 року. Формування відповідного буфера забезпечить створення банками запасу капіталу понад мінімальні вимоги. У майбутньому це дасть можливість поглинати можливі втрати, що можуть виникати в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу.

Упродовж другого кварталу буде також змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Національний банк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.

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