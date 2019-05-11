НБУ начал стресс-тестирование 29 банков

"Национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом. Также начато стресс-тестирования 29 банков. По предварительным оценкам, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс -теста, уменьшилось, если сравнить с предыдущим годом", - сообщили в НБУ.

Также сообщается, что к концу 2019 банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала. В дальнейшем размер буфера ежегодно поэтапно будет увеличиваться, пока не достигнет 2,5% от 1 января 2023 года. Формирование соответствующего буфера обеспечит создание банками запаса капитала сверх минимального требования. В будущем это даст возможность поглощать возможные потери, которые могут возникнуть в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала.

В течение второго квартала будет также изменена методика определения системно важных банков и обнародован обновленный перечень таких банков. В будущем Национальный банк потребует от них формировать буфер системной важности, об условиях введения которого заблаговременно предупредит банки.