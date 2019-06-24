НБУ: жилье становится доступным

"Жилье становится доступнее, потому что доходы населения растут, а цены - практически нет. Поэтому спрос на жилье начал постепенно расти. В то же время новое предложение временно снизилось. Несмотря на это рынок близок к равновесию: нет ни рисков стремительного роста цен, ни угроз финансовой стабильности", - говорится в отчете НБУ.

Нацбанк также отметил и некоторый рост объемов ипотечного кредитования.

"Объемы ипотечного кредитования растут, однако еще малы, чтобы заметно влиять на рынок жилой недвижимости", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В том числе крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Оставшуюся сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость "квадрата", то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования.

Например, "Киевгорстрой" предлагает на выбор программы с различными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.