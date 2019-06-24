НБУ: житло стає доступнішим
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Житло для українців стає доступнішим. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку України про фінансову стабільність, передає УНН.
“Житло стає доступнішим, бо доходи населення підвищуються, а ціни — практично ні. Тому попит на житло почав поступово зростати. Водночас нова пропозиція тимчасово знизилася. Попри це ринок близький до рівноваги: немає ні ризиків стрімкого зростання цін, ні загроз фінансовій стабільності”, — йдеться у звіті НБУ.
Нацбанк також відзначив і деяке зростання обсягів іпотечного кредитування.
“Обсяги іпотечного кредитування зростають, проте ще замалі, щоб помітно впливати на ринок житлової нерухомості”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, наразі три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники.
Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.
У тому числі найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам’ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість “квадрата”, то збільшиться і виплата за розстрочкою.
В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування.
Наприклад, “Київміськбуд” пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи лише надійних.