НБУ получил еще одну победу в суде по определению связанных лиц с ПриватБанком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Третий апелляционный административный суд 29 января отказал ЗАО "Гарант Метиз Инвест" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанной с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
13 декабря 2016 года Комиссия Национального банка Украины по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определил ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным лицом.
Не согласившись с указанным решением ЧАО "Гарант Метиз Инвест" обжаловало его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск компании.
Зато судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, в удовлетворении ЗАО "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью.
Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк". На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк".
Напомним, 10 декабря 2019 года Национальный банк одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с ПриватБанком накануне национализации. Речь идет о процессе против ООО "Самтек-Сервис".