НБУ здобув ще одну перемогу у справі ПриватБанку: що відомо

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Національний банк України повідомив про першу перемогу у судових процесах щодо визначення пов’язаних осіб з “ПриватБанком” напередодні націоналізації. Про це йдеться в заяві пресслужби НБУ, передає УНН.

“Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня 2019 року відмовив ТОВ „САМТЕК-СЕРВІС“ у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про визначення позивача напередодні націоналізації пов’язаною з ПАТ КБ „ПриватБанк“ особою”, — йдеться в заяві.

У Нацбанку розповіли, що 13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ТОВ “САМТЕК-СЕРВІС” пов’язаною особою. У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ “САМТЕК-СЕРВІС”, були обміняні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на акції додаткової емісії та продані державі у порядку, передбаченому статтею 41-1 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ “ПриватБанк” з ринку за участі держави.

ТОВ “САМТЕК-СЕРВІС” оскаржило це рішення у Окружному адміністративному суді Києва.

Проте, зазначають в НБУ, суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що:

1. Національний банк наділений повноваженнями щодо ухвалення рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов’язаними з банком;

2. ТОВ “САМТЕК-СЕРВІС” відповідно до частини першої статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є пов’язаною з ПАТ КБ “ПриватБанк” особою, про що останній періодично повідомляв Національний банк.

Також у пресслужбі додали, що на сьогодні до Нацбанку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Як повідомляв УНН, у суботу у Національному банку, говорячи про розгляд справ ПриватБанку, повідомили, що суди поки поставили на паузу усі справи, що розглядалися цього тижня. Засідань судів за темами навколо ПриватБанку не буде ще до кінця січня.

Раніше у НБУ зазначили, що ключові виклики для макрофінансової стабільності — стан держбанків, зниження прибутковості та судові процеси, пов’язані з ПриватБанком.

ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави — щодо переліку пов’язаних з банком фізичних та юридичних осіб. 

НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку

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