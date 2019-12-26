НБУ получил еще одну победу в деле ПриватБанка: что известно

"Окружной административный суд города Киева 10 декабря 2019 года отказал ООО "САМТЕК-СЕРВИС "в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом", - говорится в заявлении.

В Нацбанке рассказали, что 13 декабря 2016 года Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определила ООО "САМТЕК-СЕРВИС" связанным лицом. В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО "САМТЕК-СЕРВИС", были обменяны Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на акции допэмиссии и проданы государству в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка при участии государства.

ООО "САМТЕК-СЕРВИС" обжаловало это решение в Окружном административном суде Киева.

Однако, отмечают в НБУ, суд отказал в удовлетворении иска ввиду того, что:

1. Национальный банк наделен полномочиями по принятию решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком;

2. ООО "САМТЕК-СЕРВИС" в соответствии с частью первой статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом, о чем последний периодически сообщал Национальный банк.

Также в пресс-службе добавили, что на сегодня в Нацбанк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк".

Как сообщал УНН, в субботу в Национальном банке, говоря о рассмотрении дел ПриватБанка сообщили, что суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе. Заседание судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января.

Ранее в НБУ отметили, что ключевые вызовы для макрофинансовой стабильности - состояние госбанков, снижение доходности и судебные процессы, связанные с ПриватБанком.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.