НБУ: суд у справі ПриватБанку "поставили на паузу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Національному банку України, говорячи про розгляд справ ПриватБанку, повідомили, що суди поки поставили на паузу усі справи, що розглядалися цього тижня. Засідань судів за темами навколо ПриватБанку не буде ще до кінця січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ у Facebook.
"Наш передноворічний настрій могли легко зіпсувати суди, прийнявши рішення не на користь держави у справах щодо ПриватБанку. Святий Миколай вирішив дослухатися до бажань Національного банку, і суди поки поставили на паузу усі справи, що розглядалися цього тижня. Це, звісно, поки не перемога. Проте святкового настрою побільшало", - відзначили у НБУ.
Додамо, раніше у НБУ зазначили, що дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку - 19 грудня.
Водночас у Нацбанку додали, що "сьогодні на нас чекав ще один подарунок – замовники мітингу під стінами НБУ помітили, що засідань судів за темами навколо ПриватБанку не буде ще до кінця січня, і згорнули мітинг". "Зникли палатки, авто, металеві бочки та сцена, стихла музика і більше ніхто не мерзне на вулиці. Ось така чарівна вийшла ніч з 20 на 21 грудня", - додали у НБУ.
Нагадаємо, у НБУ зазначили, що ключові виклики для макрофінансової стабільності – стан держбанків, зниження прибутковості та судові процеси, пов’язані з ПриватБанком.
ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави - щодо переліку пов'язаних з банком фізичних та юридичних осіб. НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні приватизації ПриватБанку буде захищати Україну.
В Офісі Президента вказали, що ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців, і заявили, що вважають, що "які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам".