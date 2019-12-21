НБУ: суд у справі ПриватБанку "поставили на паузу"

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Національному банку України, говорячи про розгляд справ ПриватБанку, повідомили, що суди поки поставили на паузу усі справи, що розглядалися цього тижня. Засідань судів за темами навколо ПриватБанку не буде ще до кінця січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ у Facebook.