НБУ: суд по делу ПриватБанка "поставили на паузу"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Национальном банке Украины, говоря о рассмотрении дел ПриватБанка, сообщили, что суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе. Заседание судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.