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НБУ: суд по делу ПриватБанка "поставили на паузу"

НБУ: суд по делу ПриватБанка "поставили на паузу"

Киев  •  УНН

 • 15448 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Национальном банке Украины, говоря о рассмотрении дел ПриватБанка, сообщили, что суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе. Заседание судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

"Наше предновогоднее настроение могли легко испортить суды, приняв решение не в пользу государства по делам о ПриватБанке. Святой Николай решил прислушаться к желаниям Национального банка, и суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе. Это, конечно, пока не победа. Однако праздничного настроения стало побольше", - отметили в НБУ.

Добавим, ранее в НБУ отметили, что дата рассмотрения апелляции о законности национализации ПриватБанка - 19 декабря.

В то же время в Нацбанке добавили, что "сегодня нас ждал еще один подарок - заказчики митинга под стенами НБУ заметили, что заседаний судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января, и свернули митинг". "Исчезли палатки, авто, металлические бочки и сцена, стихла музыка и никто не мерзнет на улице. Вот такая волшебная получилась ночь с 20 на 21 декабря", - добавили в НБУ.

Напомним, в НБУ отметили, что ключевые вызовы для макрофинансовой стабильности - состояние госбанков, снижение доходности и судебные процессы, связанные с ПриватБанком.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц. НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе приватизации ПриватБанка будет защищать Украину.

В Офисе Президента указали, что приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев, и заявили, что считают, что "каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам".

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