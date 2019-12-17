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НБУ: чинне законодавство унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам

НБУ: чинне законодавство унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам

Київ • УНН

 • 9236 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Чинне українське законодавство унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам. Таку заяву зробили у пресслужбі НБУ, передає УНН

"Щоб раз і назавжди поставити крапку, відповідаємо: чинне законодавство України унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам", - вказав НБУ у Facebook, відповідаючи на запитання, чи можливе таке повернення.

У регуляторі це пояснили тим, що у законі “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору. "Тобто, якщо інвестор, а у випадку з ПриватБанком – це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції", - пояснили у НБУ.

До того ж, підкреслили у Нацбанку, "попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку".

Також у НБУ зазначили, що дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку - 19 грудня.

Нагадаємо, у НБУ зазначили, що ключові виклики для макрофінансової стабільності – стан держбанків, зниження прибутковості та судові процеси, пов’язані з ПриватБанком.

ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави - щодо переліку пов'язаних з банком фізичних та юридичних осіб. НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні приватизації ПриватБанку буде захищати Україну.

В Офісі Президента вказали, що ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців, і заявили, що вважають, що "які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам".

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