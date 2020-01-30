НБУ здобув ще одну перемогу у суді щодо визначення пов’язаних осіб з ПриватБанком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 января. УНН. Третій апеляційний адміністративний суд 29 січня відмовив ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про визначення позивача напередодні націоналізації пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
13 грудня 2016 року Комісія Національного банку України з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов’язаною особою.
Не погодившись із зазначеним рішенням ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" оскаржило його у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. 28 жовтня 2019 року суд повністю задовольнив позов компанії.
Натомість судом апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції було скасоване, задоволено апеляційну скаргу Національного банку, а у задоволенні позову ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" відмовлено повністю.
Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватись іншими судами під час розгляду відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк". На сьогодні до Національного банку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк".
Нагадаємо, 10 грудня 2019 року Національний банк здобув першу перемогу у судових процесах щодо визначення пов’язаних осіб з ПриватБанком напередодні націоналізації. Йдеться про судовий процес проти ТОВ "Самтек-Сервіс".