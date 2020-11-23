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НБУ предостерег Раду от создания реестра счетов и частных сейфов

НБУ предостерег Раду от создания реестра счетов и частных сейфов

Киев  •  УНН

 • 9739 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный банк Украины попросил Верховную Раду не одобрять создание реестра счетов и частных банковских сейфов, доступ к которому планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам. Об этом говорится в заявлении НБУ, обнародованном в понедельник, 23 ноября, передает УНН.

"Национальный банк предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов", - говорится в заявлении.

В НБУ напомнили, что создание такого реестра предусмотрено законопроектом № 4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", который 5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении. Согласно законопроекту, доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам, указали в регуляторе.

"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", - добавили в Нацбанке.

При этом в регуляторе отметили, что на сегодняшний день основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов "четко определены" Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

"При доработке законопроекта ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", - подытожили в НБУ.

Напомним, НБУ передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в банках на более чем 4 млрд грн.

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