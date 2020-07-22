НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн

"Національний банк у II кварталі 2020 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 3 банків та 2 небанківських фінансових установ", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

"Станом на 30 червня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму біля 4,6 млрд грн. Водночас, упродовж II кварталу 2020 року надіслано одне повідомлення про підозрілі фінансові операції до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ред.) на загальну суму близько 24,9 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.



Окрім того, в НБУ додали, що надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, уникненням оподаткування тощо.



Нагадаємо, посли країн "Групи семи" у середу під час зустрічі із новим головою Національного банку України Кирилом Шевченком підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи.