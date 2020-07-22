НБУ передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в банках на более 4 млрд грн

"Национальный банк во II квартале 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.



Отмечается, что данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

"По состоянию на 30 июня 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн. В то же время, в течение II квартала 2020 года отправлено одно сообщение о подозрительных финансовых операциях в НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) на общую сумму около 24,9 млн долл. США", - говорится в сообщении.



Кроме того, в НБУ добавили, что предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и тому подобное.



Напомним, послы стран "Группы семи" в среду во время встречи с новым главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы.