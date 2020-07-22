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Посли G7 зустрілись з новим головою НБУ: говорили про незалежну політику банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Посли країн "Групи семи" у середу під час зустрічі із новим головою Національного банку України Кирилом Шевченком підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи. Про це йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці послів, передає УНН.

“Під час зустрічі з головою Національного банку Кирилом Шевченком посли країн G7 привітали його з призначенням та відзначили критично важливу роль, яку НБУ відігравав останніми роками у стабілізації фінансової системи та зменшенні шахрайства і корупції в банківському секторі. Вони підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи для підтримки економічного зростання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 липня офіційно представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка.

Під час свого першого брифінгу Шевченко заявив, що монетарна політика Національного банку довела свою дієвість, тому вона буде збережена.

pic.twitter.com/9OjIKx2HQ9

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 22, 2020

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